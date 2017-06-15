В Госдуме представили закон о запрете анонимных SIM-карт

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Член Совета Федерации Людмила Бокова представила в первом чтении законопроект № 161450-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи», направленный на борьбу с распространением анонимных SIM-карт.

«Вводится иной порядок предоставления услуг связи - только после того, как оператор получит сведения, позволяющие идентифицировать абонента. Только после того, как сведения попадут в базу данных оператора, он начнет оказывать услуги связи», - пояснила Л.Бокова.

Для проверки достоверности данных мобильный оператор получит доступ к государственным информационным системам. «Это очень важно, так как в России действует огромное количество дилеров, деятельность которых невозможно проконтролировать», - отметила Л.Бокова. Она также сообщила, что в 2016 году Роскомнадзор совместно с МВД провел более 819 специальных мероприятий, в ходе которых выявлено 28 тысяч «серых» SIM-карт. Такие карты нередко используют мошенники и террористы.

Одновременно Л.Бокова предложила усилить ответственность за продажу SIM-карт в метро, сообщив, что соответствующие изменения в КоАП уже подготовлены.

Источник: Госдума