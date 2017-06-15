Экономист: индексация сейчас - правильное решение, оно абсолютно экономически оправдано

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Президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что рецессия в российской экономике преодолена, инфляция на рекордно низком уровне. Кроме того, глава государства пообещал повысить зарплату бюджетникам, не попавшим в «майские указы». Экономист Александр Просвиряков в эфире радио Sputnik заявил, что анонсируемая индексация не слишком скажется на уровне инфляции и, в конечном итоге, поможет бороться с бедностью.

«Индексация, действительно, повлияет на инфляцию, но, учитывая то, что инфляция сейчас уже опустилась ниже уровня, который таргетирует Центральный банк, то есть ниже 4%, то это, наоборот, поможет инфляции приблизиться к уровню таргетирования. Плюс, это, возможно, повлияет на потребительскую уверенность, то есть, это позволит людям тратить больше денег в магазинах, в розничных товарных сетях, то, что, в принципе, даст некий импульс в экономику. Поэтому индексация сейчас, мне кажется в принципе правильное решение, оно абсолютно экономически оправдано, она положительно повлияет на те показатели, которые мы таргетируем.

Думаю, что рост экономики и особенно индексация зарплат бюджетникам будет бороться с проблемой бедных, потому что бедные у нас как раз пенсионеры, бюджетники, то есть, люди, которые не задействованы в экономической жизни, это не предприниматели, ни бизнесмены, не служащие среднего и высшего звена. Любая поддержка бюджетников будет решать проблему бедности», - сказал экономист.

Источник: Sputnik