Усть-Лабинский район возглавил Николай Артющенко

/Официальные новости/

Выборы руководителя муниципального образования прошли сегодня в ходе сессии депутатов Совета МО Усть-Лабинский район.

По результатам работы конкурсной комиссии на должность главы претендовали два кандидата – директор ООО «НПО «Семеноводство Кубани» Николай Артющенко и заместитель главы Ладожского сельского поселения по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Крымов.

По итогам голосования депутатами Совета муниципалитета главой Усть-Лабинского района единогласно избран Николай Артющенко.

– Нам необходимо создать благоприятные условия для инвесторов, которые позволят развить переработку продуктов сельского хозяйства и снизить уровень безработицы. Мы должны создать условия для кооперации и ориентировать ЛПХ и КФХ на выращивание наиболее доходных сельскохозяйственных культур, их хранение и переработку. Об этом говорил и губернатор Вениамин Кондратьев в ходе визита в муниципалитет, – подчеркнул избранный глава района.

Обращаясь к депутатам, Николай Артющенко поблагодарил их за оказанное доверие и обозначил перспективный план развития территории.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края