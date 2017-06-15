Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с ремонтом улицы Новороссийской в Краснодаре

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На неудовлетворительное состояние участка улично-дорожной сети обратил внимание житель краевой столицы во время «Прямой линии» с Президентом РФ.

Как прокомментировал губернатор федеральному информационному телеканалу «Россия 24», деньги на ремонт данной дороги, а также других проблемных участков, не предоставлялись на протяжении пяти последних лет. В 2016 году было принято решение о выделении средств. В текущем году краевая столица получит более 3,5 млрд рублей на приведение в порядок 51 объекта улично-дорожной сети.

– Деньги будут осваиваться в рамках графика, улицы в различном временном порядке отремонтируют, – подчеркнул Вениамин Кондратьев. – И в дальнейшем это будет системная, ежегодная работа, в первую очередь, по поддержанию дорог в нормальном, рабочем состоянии. Это гораздо дешевле, чем выводить их из такого критического состояния.

Глава региона добавил, что ответственность за качество ремонта дорог должны нести подрядные организации.

– Так не бывает, чтобы подрядчик, который выполнил работы, освоил государственные или муниципальные деньги, не отвечал за гарантийный срок эксплуатации дороги, – акцентировал губернатор.

Фото:vk.com/ghestkrd

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края