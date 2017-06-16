Россельхознадзор оштрафовал строительную компанию за организацию карьера на сельхозугодьях

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При проведении внеплановой проверки в отношении ООО «Главстрой – Краснодар» на земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенных в Крымском районе, госинспектором Темрюкского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея установлено, что ООО «Главстрой – Краснодар» допустило нарушение земельного законодательства, а именно, производило земельные работы, связанные с нарушением почвенного покрова почвы.

На площади около 20 га размещен карьер открытого типа по добыче строительных песков.

Хозяйственная деятельность, осуществляемая ООО «Главстрой-Краснодар» на данных участках, не относится к сельскохозяйственному производству и проводилась способами, наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. ООО «Главстрой – Краснодар» не выполняет требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Юридическое и должностное лицо ООО «Главстрой-Краснодар» признаны виновными в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.8.7 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 450 000 рублей.

Источник: Россельхознадзор по Краснодарскому краю и Республике Адыгея