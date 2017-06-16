Бокова: Законопроект о сим-картах будет оперативно доработан ко второму чтению

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Авторы проекта поправок к Федеральному закону «О связи», касающихся порядка выдачи и использования идентификационных модулей (SIM-карт), приступили к подготовке документа ко второму чтению. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова .

Как напомнила сенатор, суть поправок, подготовленных по поручению Председателя СФ Валентины Матвиенко , заключается в том, что оказание услуг связи должно начинаться оператором связи только после того, как сведения об абоненте – физическом лице попадают в базу данных оператора связи. «Закон вводит возможность заключения абонентских договоров через портал государственных услуг, который активно используется для многих сервисов. Как известно, все пользователи портала идентифицированы, тем самым обеспечивается достоверность их данных. После заключения договора в режиме онлайн абонент сможет получить SIM-карту непосредственно у оператора».

«Законопроект также предусматривает введение административной ответственности за распространение SIM-карт в местах массового скопления людей (метро, подземные переходы и т. д.). Соответствующие поправки в КоАП уже подготовлены», — отметила парламентарий.

«Проект поправок направлен на обеспечение общественной безопасности и доступности услуг связи. На слушаниях в первом чтении от депутатов Государственной Думы прозвучали конструктивные предложения, с учетом которых мы будем оперативно дорабатывать законопроект», — заключила Людмила Бокова.

Источник: Совет Федерации