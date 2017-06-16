В МВД заявили о непричастности к проведению экспертизы обнаружившей в крови шестилетнего ребенка 2,7 промилле алкоголя

/Официальные новости/

Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» после получения результатов автотехнической судебной экспертизы для установления исправности транспортного средства, было возбуждено уголовное дело по ст. 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» в отношении водителя, сбившего ребенка в Балашихе 23 апреля.

Водителю предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«В связи с появлением в СМИ информации о якобы причастности сотрудников полиции к фальсификации результатов судебно-медицинской экспертизы по данному уголовному делу МВД России обращает внимание, что, согласно действующему законодательству, бюро судебно-медицинской экспертизы не входят в структуру Министерства. В соответствии с УПК Российской Федерации, в компетенцию следователей и дознавателей органов внутренних дел входит лишь вынесение постановлений о назначении судебно-медицинских экспертиз», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД России считает некорректными появившиеся в СМИ заявления лиц, имеющих ученые степени в области права и занимающих высокие государственные должности, в которых содержатся голословные обвинения в адрес сотрудников полиции в фальсификации результатов судебно-медицинской экспертизы. Вызывает недоумение, что такие заявления делают люди, пользующиеся авторитетом в обществе. Подобные непродуманные высказывания вводят в заблуждение широкую аудиторию и формируют у граждан искаженное представление об обстоятельствах данного уголовного дела. Сообщает пресс-служба МВД.

Напомним, что специалисты судебно-медицинской экспертизы обнаружили в крови шестилетнего ребенка, который погиб в результате ДТП, обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Сегодня стало известно, что Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело в отношении экспертов, которые выдали заключение об алкогольном опьянении погибшего 6-летнего мальчика.

Парламентарий Елена Мизулина назвала происходящее "полнейшим беспределом и абсурдом".