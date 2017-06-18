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Владимир Путин выступил на первом матче Кубка конфедераций 2017 года. Встреча сборных России и Новой Зеландии на стадионе «Санкт-Петербург» закончилась со счетом 2–0.

- Санкт-Петербург и Москву, Казань и Сочи – прекрасные города со своей историей и динамичной жизнью. Именно здесь, на современных футбольных аренах будет идти бескомпромиссная, честная, справедливая борьба до последних минут матча.

Убежден, миллионы людей на планете увидят красивое, захватывающее зрелище, искусство мастеров мяча, настоящий триумф спорта. Желаю успеха и командам, и болельщикам! Сказал Президент.

Кубок конфедераций (FIFA Confederations Cup) – соревнование, проводимое под эгидой ФИФА в стране-организаторе чемпионата мира за год до самого турнира. В Кубке принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов (Европы, Южной Америки, Северной и Центральной Америки, Африки, Азии, стран Океании), действующий чемпион мира по футболу и команда принимающего соревнования государства – всего 8 сборных.

Кубок конфедераций 2017 года пройдет в период с 17 июня по 2 июля в четырёх городах России: Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. На футбольных аренах сыграют спортсмены из России, Германии, Португалии, Чили, Мексики, Камеруна, Австралии, Новой Зеландии. Всего будет проведено 16 матчей.