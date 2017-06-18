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Дмитрий Медведев и члены Правительства присутствовали на матче открытия Кубка Конфедераций

Дмитрий Медведев и члены Правительства присутствовали на матче открытия Кубка Конфедераций FIFA 2017 между сборными командами России и Новой Зеландии.

Для российской национальной команды игра с новозеландской сборной – дебют на «турнире чемпионов». Главный арбитр матча – Вильмар Рольдан (Колумбия). Встреча сборных России и Новой Зеландии на стадионе «Санкт-Петербург» закончилась со счетом 2–0.

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Категория: Новости / Официальные новости

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