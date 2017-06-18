В Сочи запретили продажу и потребление алкогольной продукции в стекле

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Соответствующее решение принято в соответствии с Указом Президента РФ «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 года».

Согласованы границы территории, в пределах которой вводится запрет на продажу и потребление алкоголя в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания на стадионе «Фишт» и в радиусе 500 метров от него. Запрет действует накануне дня проведения матчей и в день их проведения.

Напомним, матч-открытие Кубка конфедераций-2017 между сборной России и Новой Зеландии состоится сегодня в Санкт-Петербурге. 19 июня в Сочи на стадионе «Фишт» пройдет матч между сборными Австралии и Германии.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края