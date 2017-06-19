В России запустили службу призванную помочь старообрядцам решившим перехать на Дальний Восток
Начала работу специализированная служба, призванная помочь старообрядцам, которые переехали или планируют переехать на Дальний Восток. Об этом рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков в ходе прошедшего в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына круглого стола «Массовое переселение староверов из Америки в Россию, на Дальний Восток: мечта или реальность?».
Служба создана по инициативе Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и призвана обеспечить взаимодействие между старообрядцами, переехавшими и планирующими переезд на Дальний Восток, и органами власти. Специалисты службы круглосуточно принимают звонки то телефону горячей линии 8 800 770 09 82, а также отвечают на сообщения, поступающие на адрес NaVostok@hcfe.ru.
Практическую помощь на месте с адаптацией переехавшим старообрядцам оказывают два омбудсмена по правам староверов, работающие в Амурской области и в Приморском крае, а также юрист, специализирующийся на гражданском праве. На должность полномочного представителя по вопросам содействия переселению старообрядцев Амурской области назначен бывший мэр г. Свободный Роберт Каминский. Защищать права переселенцев в Приморье будет Федор Крониковский.
Ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка подчеркивал, что решение вопросов по переселению староверов требует системного подхода. В качестве примеров такой работы он привел те изменения, которые были инициированы ведомством при принятии и реализации законов о «дальневосточном гектаре» и электронной визе.
Источник: Министрство по развитию Дальнего Востока
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