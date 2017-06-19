В России запустили службу призванную помочь старообрядцам решившим перехать на Дальний Восток

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Начала работу специализированная служба, призванная помочь старообрядцам, которые переехали или планируют переехать на Дальний Восток. Об этом рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков в ходе прошедшего в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына круглого стола «Массовое переселение староверов из Америки в Россию, на Дальний Восток: мечта или реальность?».

Служба создана по инициативе Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и призвана обеспечить взаимодействие между старообрядцами, переехавшими и планирующими переезд на Дальний Восток, и органами власти. Специалисты службы круглосуточно принимают звонки то телефону горячей линии 8 800 770 09 82, а также отвечают на сообщения, поступающие на адрес NaVostok@hcfe.ru.

Практическую помощь на месте с адаптацией переехавшим старообрядцам оказывают два омбудсмена по правам староверов, работающие в Амурской области и в Приморском крае, а также юрист, специализирующийся на гражданском праве. На должность полномочного представителя по вопросам содействия переселению старообрядцев Амурской области назначен бывший мэр г. Свободный Роберт Каминский. Защищать права переселенцев в Приморье будет Федор Крониковский.

Ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка подчеркивал, что решение вопросов по переселению староверов требует системного подхода. В качестве примеров такой работы он привел те изменения, которые были инициированы ведомством при принятии и реализации законов о «дальневосточном гектаре» и электронной визе.

Источник: Министрство по развитию Дальнего Востока