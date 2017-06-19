В Новороссийске работы по строительству школ идут по графику, без отклонений

/Официальные новости/

В ходе краевого планерного совещания, которое провел губернатор региона, отдельное внимание было уделено вопросу возведения учебных заведений.

Вениамин Кондратьев напомнил, что в этом году край получил федеральную поддержку на создание школ: по программе «Образование» выделено 913 млн рублей, по программе «Жилище» – 1,7 млрд рублей.

Глава региона отметил, что в ряде муниципалитетов уже начато строительство учебных заведений. Так, в Сочи, Армавире, Новороссийске, Славянске-на-Кубани, Туапсинском районе, станице Староминской работы идут по графику, без отклонений. При этом в краевой столице сроки строительства не совпадают с заявленными, хотя большая часть федеральных средств идет именно на возведение образовательных учреждений в Краснодаре.

– Таким образом, вы не просто не выполняете свои социальные обязательства перед жителями города, но и весь край подводите, – обратился губернатор к главе города Евгению Первышову.

Как пояснил вице-губернатор Игорь Галась, в случае неосвоения федеральных денег в этом году, придется вернуть все, что уже вложено в строительство, а также заплатить штраф.

По словам главы Краснодара, работы по строительству школ в Краснодаре не начаты в срок в связи с тем, что не были соблюдены все конкурсные процедуры.

Евгений Первышов пояснил, что город осознает всю ответственность и решает данную проблему. На сегодняшний день уже проведены рабочие встречи в Минстрое России и согласованы изменения в порядок реализации данной программы в Краснодаре. Это было необходимо сделать, чтобы столица Кубани смогла освоить выделенные средства в полном объеме и выполнить необходимые работы на заявленных объектах.

Не менее сложная ситуация обстоит и с возведением школы в хуторе Ленина на тысячу мест. Вице-губернатор Анна Минькова, курирующая сферу образования, сообщила, что из-за отсутствия здесь учебного заведения, дети вынуждены посещать другие школы, которые подчас работают в три смены.

За четыре года строительства стоимость проекта значительно возросла. По данным администрации города, на настоящий момент для завершения работ дополнительно требуется еще 150 млн рублей.

– Это уже «золотая» школа получается. В этом году вопрос должен быть закрыт, – обратился руководитель края к градоначальнику. – К концу года муниципалитет должен сдать школу как строительный объект.

Вениамин Кондратьев поручил главам всех городов и районов держать строительство школ на личном контроле.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края