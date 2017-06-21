Николай Артющенко официально вступил в должность главы Усть-Лабинского района

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Удостоверение руководителя муниципального образования ему вручил вице-губернатор Юрий Бурлачко.

В официальной церемонии также приняли участие депутаты ЗСК Евгений Шендрик, Игорь Бондаренко, делегации Кореновского, Тбилисского, Белореченского районов, главы поселений Усть-Лабинского района, руководители предприятий, общественных объединений и правоохранительных органов, представители казачества и духовенства.

Обращаясь к присутствующим от имени губернатора края, Юрий Бурлачко обозначил первоочередные задачи, которые предстоит решать избранному главе и депутатскому корпусу района.

– Создать благоприятные условия для инвесторов – вот главная задача для руководителя муниципалитета. Также необходимо снизить уровень безработицы и особое внимание уделить вопросам социальной сферы, – подчеркнул вице-губернатор.

В свою очередь, Николай Артющенко выразил слова благодарности депутатам Совета за оказанное доверие и поддержку.

Напомним, выборы руководителя Усть-Лабинского района прошли 15 июня.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края