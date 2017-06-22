В Адыгее проверят работы медалистов

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Министерство образования республики Адыгея проверит факты о несправедливом вручении золотой медали дочери руководителя районного образования, изложенные на торжественной церемонии вручения медалей одной из учениц Тахтамукайского района.

«Крайне неприятная ситуация. Но мы пока просим воздержаться от преждевременных выводов. В Тахтамукайском районе идет проверка, работает комиссия министерства образования и науки. Проверка завершится уже завтра [23 июня]. Ее результаты будут оглашены публично», — заявил министр образования и науки Республики Адыгея Анзаур Керашев каналу "Кубань 24"

Напомним, что выпускница-медалист из Адыгеи не побоялась на вручении медалей сообщить со сцены о том, что ее одноклассница ни разу за год не дала ответа на уроках, но получила медаль, так как ее мать является руководителем управления образования м.о. Тахтамукайского района.

- Я отомстила за всех: за всех медалистов, которые своим трудом заслужили эту медаль, за её бывших одноклассников, которые меня поддерживают, за своих одноклассников, каждый из которых учился лучше, чем она. написала ученица в своём интаграм.