Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Новокубанском районе

/Официальные новости/

В четверг, 24 августа 2017 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в Новокубанском межрайонном следственном отделе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации Новокубанского межрайонного следственного отдела (г. Новокубанск, ул. Советская, 88).

Записаться на прием можно непосредственно в Новокубанском межрайонном следственном отделе по телефону: 8 (861-95) 3-02-18.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю