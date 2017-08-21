Глава Геленджика с лидерами национальных диаспор обсудил вопрос подготовки к празднованию Дня города

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Традиционно в рамках дневной праздничной программы национальные общины демонстрируют всем жителям и гостям курорта свой национальный колорит: разнообразные национальные блюда, предметы быта и творческие номера.

Эта часть дневной программы мероприятий всегда вызывает особый интерес у жителей и гостей Геленджика. Вот и на этот раз участники встречи заверили главу курорта, что удивят всех своим гостеприимством.

Стоит добавить, что это далеко не единственное общегородское мероприятие, в котором представители национальных общин принимают непосредственное участие.

Так в Геленджике ежегодно проходят фестиваль «Братство народов – сила России», различные спортивные соревнования и творческие вечера с участием представителей молодежи различных национальностей, тематические «круглые столы» и встречи.

Виктор Хрестин поблагодарил лидеров национальных общин за активное участие в общественной жизни города, а также реализацию важных совместных проектов. Глава также отметил, что все эти мероприятия не только сплачивают представителей разных народов, но и являются настоящей визитной карточкой многонационального Геленджика.

В свою очередь, лидеры национальных общин поблагодарили главу муниципалитета за внимание и всестороннюю поддержку в реализации многих проектов.

- То, что наши диаспоры участвуют в праздновании Дня города – это очень здорово! Так и должно быть, - рассказал Константин Касапов, председатель Совета старейшин Геленджикской городской национально-культурной общественной организации «Геленджикское общество греков». На протяжении многих лет мы живем в дружбе и во взаимопонимании. В Геленджик приезжают гости разных национальностей со всей России, и от того, как мы их встретим, как проведем День города, будет зависеть их мнение о курорте в целом.

- У нас есть полное взаимопонимание с властями города, нашими друзьями из других национальных общин. Да и сам Геленджик нам очень нравится. Это город, на который люди равняются, - поделился своими впечатлениями после встречи Тагир Абдурахманов, председатель местной дагестанской общины. Все мероприятия, которые проводятся в Геленджике, в том числе и День города, сплачивают и объединяют людей.

Участники встречи сошлись во мнении, что главная задача – сохранение стабильности и единства в обществе. Для этого необходимо консолидировать усилия всех представителей национальных общин.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик