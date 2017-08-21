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Установлены тарифы на питьевую воду, поставляемую ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

Приказом Региональной энергетической комиссии – Департамента цен и тарифов Краснодарского края №29/2017-ВК от 16.08.2017г. для ГУП КК «Кубаньводкомплекс» сроком до 31.12.2017г. установлены следующие тарифы на питьевую воду:

- для потребителей ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» установлен тариф на питьевую воду 48,68 рублей за кубический метр без НДС и соответственно 57,44 рубля за кубический метр с учетом НДС.

- для потребителей ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» (Рассветовское сельское поселение Староминского района) установлен тариф на питьевую воду 56,60 рублей за кубический метр без НДС и 66,79 рублей за кубический метр с НДС.

Приказ Региональной энергетической комиссии – Департамента цен и тарифов Краснодарского края №29/2017-ВК от 16.08.2017 опубликован на сайтах Администрации Краснодарского края www.admkrai.krasnodar.ru и РЭК-Департамента цен и тарифов Краснодарского края www.rek23.ru.

Источник: ГУП КК "Кубаньводкомплекс"

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Категория: Новости / Официальные новости

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