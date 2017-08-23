Новороссийск готовит русла рек и гидросооружения к осенним паводкам

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Глава города Игорь Дяченко держит вопрос на особом контроле: в еженедельном режиме ему предоставляют отчёт по проведённым работам и готовности русел рек к пропуску паводковых вод.

В зону затопления попадает 757 домовладений, расположенных в границах природных ручьев, поймах русел рек и балках. Это 1939 человек, 543 из них дети.

Подготовительные работы по расчистке русел рек и балок проводились силами МБУ ПАСС «Служба спасения», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», МКУ «Управление ГТС и СЛ» и подрядных организаций. По итогам работы комиссии по безопасности на водных объектах подготовлены к осеннему периоду реки Абравка, Озереейка, Дюрсо, Цемес, Старый Цемес, Бакан, Котлома, Мысхако, Широкая, Цевкая, Богого.

Далее следить за ситуацией будут внутригородские районы, которым подготовили перечень предложений по безаварийному пропуску паводковых вод в осенний период 2017 года.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск