Пенсионный фонд опубликовал максимально возможные суммы увеличения размера пенсии

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Если Вы прочитали (посмотрели ролик) в Интернете о суммах увеличения размеров пенсий с учетом ухода за детьми, то знайте - эта информация не соответствует действительности!

Приводим максимально возможные суммы увеличения размера пенсии с учетом «нестраховых» периодов в соответствии с пенсионным законода?тельством.

СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПЕНСИОННОГО БАЛЛА С 1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА УСТАНОВЛЕНА В РАЗМЕРЕ 78,58 РУБ.

Уход за первым ребенком - За один год ухода 1,8 балла = 141,44 руб.

За полтора года ухода 1,8 + 0,9 = 2,7 балла = 212,17 руб.

Уход за вторым ребенком - За один год ухода 3,6 балла = 282,89 руб.

За полтора года ухода 3,6 + 1,8 = 5,4 балла = 424,33 руб.

Уход за третьим или

четвертым ребенком- За один год ухода 5,4 балла = 424,33 руб.

За полтора года ухода 5,4 + 2,7 = 8,1 балла = 636,5 руб.

Такие суммы увеличения размера пенсии начисляются в том случае, если в период ухода за ребенком до 1,5 лет женщина не работала.

Если женщина в период рождения ребенка состояла в трудовых отно?шениях, в случае замены периода работы на период ухода за ребенком/ детьми фактическая сумма увеличения пенсии может быть меньше указанной, так как этот период работы исключается из стажа и, соответственно, размер пенсии уменьшается.

При этом уменьшение размера пенсии за счет исключения периодов работы может превысить сумму прибавки за периоды ухода за детьми, и, соответственно, такой перерасчет будет невыгоден пенсионеру.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВАМ НАЗНАЧЕНА ПЕНСИЯ ПОЗЖЕ 2015 ГОДА,

В ЕЕ ПЕРЕРАСЧЕТЕ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ!

Куда обратиться в городе Новороссийске:

?? Управление ПФР в г.Новороссийске : ул. Тобольская 5А, кабинет 102, понедельник-четверг с 13.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 14.00.

?? в Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг населению города (МФЦ) по следующим адресам:

ул.Бирюзова ,6; ул.Дзержинского ,156 б (БЦ Южный);ул.Сакко и Ванцетти,9; ст.Раевская,ул.Котова,48;ст.Натухаевская,ул.Фрунзе ,51; пос.Верхнебаканский,ул.Ленина,17

с.Гайдук, ул.Новороссийское шоссе,6; с. Цемдолина, ул.Ленина,3;

с.Абрау-Дюрсо ,ул.Промышленная,22

Какие документы представить:

?? заявление;

?? документ, удостоверяющий личность;

?? свидетельства о рождении детей, в которых имеется штамп о получении ими паспорта (при отсутствии штампа в паспорте: иной документ - паспорт детей, справка с места жительства, оригиналы и копии документов).

Источник: Управление ПФР в г.Новороссийске