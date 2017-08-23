/Официальные новости/

В Геленджике усилят меры безопасности

26 августа во время проведения на курорте праздничных мероприятий, посвященных Дню города, полиция будет работать в усиленном режиме.

Также в обеспечении общественного порядка будут  задействованы сотрудники частных охранных предприятий, представители казачества и члены добровольной народной дружины. Накануне Дня города все праздничные площадки будут обследованы с участием кинологов. Под особый контроль возьмут Центральную, Ярмарочную и Лермонтовскую площади города, а также площади им. Погодина. Стоит отметить, что вечером 26 августа на Центральную площадь Геленджика, где пройдет главное мероприятие праздника, можно будет попасть только через просмотровые зоны с рамками металлоискателей. Кроме того, в День города будет ограничен проезд по ул. Первомайской.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Геленджике усилят меры безопасности

Молодогвардейцы России открывают пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону

Объединение «U_C_S» и «Киноплан» завершилось

Заместитель главы Белореченского района предстанет перед судом

В Кущевсвком районе директор муниципального предприятия присвоил 2,8 млн рублей

Хостел Новороссийск