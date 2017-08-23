В Геленджике усилят меры безопасности

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26 августа во время проведения на курорте праздничных мероприятий, посвященных Дню города, полиция будет работать в усиленном режиме.

Также в обеспечении общественного порядка будут задействованы сотрудники частных охранных предприятий, представители казачества и члены добровольной народной дружины. Накануне Дня города все праздничные площадки будут обследованы с участием кинологов. Под особый контроль возьмут Центральную, Ярмарочную и Лермонтовскую площади города, а также площади им. Погодина. Стоит отметить, что вечером 26 августа на Центральную площадь Геленджика, где пройдет главное мероприятие праздника, можно будет попасть только через просмотровые зоны с рамками металлоискателей. Кроме того, в День города будет ограничен проезд по ул. Первомайской.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик