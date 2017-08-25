Внесены изменения в законы Краснодарского края, направленные на предоставление гражданам земельных участков в безвозмездное пользование

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Законом Краснодарского края от 25 июля 2017 года № 3669-КЗ внесены изменения в Закон Краснодарского края от 06.04.2015 № 3155-КЗ «Об определении муниципальных образований, на территориях которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в безвозмездное пользование», которыми уточнен перечень населенных пунктов муниципальных образований Павловский и Успенский районов, в которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на срок не более шести лет.

Принятым Законом Краснодарского края от 25.07.2017 № 3667-КЗ «О внесении изменений в статью 1 Закона Краснодарского края «Об установлении специальностей и муниципальных образований, на территориях которых гражданам, работающим по основному месту работы, предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование» изменен перечень специальностей в сфере здравоохранения и образования на территории муниципальных образований город Горячий Ключ, Калининского и Северского районов, Новоатаманского сельского поселения Темрюкского района, для предоставления гражданам, которые работают по этим специальностям, в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на срок не более чем шесть лет.

Тексты указанных законов Краснодарского края размещены на официальном сайте администрации Краснодарского края (http://admkrai.krasnodar.ru) и официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Источник: Прокуратура Краснодарского края