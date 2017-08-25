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В администрации МО г.Новороссийск, под председательством заместителя главы муниципального образования С.В.Калининой прошло совещание по разработке и утверждению «Дорожной карты» по взаимодействию с организациями банковского сектора.

Городом начата работа по проекту «Дорожной карты «Новороссийск-безналичный город», в которую включены вопросы по максимальному переходу отраслей культуры, здравоохранения, образования, малого и среднего бизнеса, предприятий торговли на систему безналичной оплаты в учреждениях. Данные мероприятия позволят оплачивать услуги в больницах, поликлиниках, детских садах и школах непосредственно в учреждениях. Не остались без внимания такие наболевшие вопросы, как покупка билетов в городском театре и на аттракционах в парках города. Дополнительно во всем транспорте, осуществляющие пассажирские перевозки, в том числе и в троллейбусах, будут размещены устройства автоматизированной системы оплаты проезда.

В рамках исполнения проекта «Дорожной карты «Новороссийск-безналичный город» администрация города имеет намерения запустить проект «Безналичная станица». Рассматриваются предложения по Новороссийскому внутригородскому району, в первую очередь курортные населенные пункты с.Мысхако, п.Абрау-Дюрсо, с.Южная Озереевка. В дальнейшем проект планируется запустить в крупных сельских поселениях Новороссийского района (ст.Натухаевская, ст.Раевская и др).

В целом реализация данных проекта позволит уменьшить социальную нагрузку, снизить количество жалоб на отсутствие возможности снятия наличных в банкоматах и отсутствие альтернативы-безналичной оплаты услуг, ликвидировать очереди у банкоматов, обеспечить прозрачность денежных потоков, быстрое обслуживание, удобство расчета за оказанные услуги и тд.

Также не осталась без внимания важная задача по переходу работников бюджетной сферы на карты национальной платежной системы

«Мир». Краснодарский край в рейтинге регионов по данному вопросу занимает 2 место после Москвы. Правительство Российской Федерации устанавливает срок перехода для бюджетной сферы страны до 01.07.2018г. Новороссийск в свою очередь, уже планирует завершить исполнение плана перехода. Карты получили уже более чем 75% работников, 100% переход планируется завершить к концу текущего года. Оперативность по переводу сотрудников бюджетной сферы на карты «Мир» в г. Новороссийске отмечена и руководством администрации Краснодарского края

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск