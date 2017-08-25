Политсовет Геленджика обсудил подготовку к предстоящим выборам

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Глава муниципалитета Виктор Хрестин встретился с лидерами местных отделений политических партий.

В ходе встречи была поднята тема предстоящих выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, а также дополнительных выборов депутатов городской Думы по одномандатным избирательным округам № 5 и 10.

Участие в этих выборах примут кандидаты от 5 партий.

- Нам необходимо приложить все усилия, чтобы выборная кампания прошла на высоком организационном уровне, в соответствии со всеми нормами законодательства, так как от этого зависит, в том числе, и имидж муниципалитета. Нам не нужны никакие социальные потрясения особенно разгар курортного сезона, - обратившись к членам политсовета, сказал Виктор Хрестин.

Представители политических объединений поддержали мнение главы, подтвердив, что стабильность и спокойствие – залог успешного развития города и государства в целом.

Стоит отметить, что в связи с ростом численности постоянно проживающего населения на территории муниципалитета, в Геленджике 10 сентября откроются два новых избирательных участка.

Один будет расположен по адресу: г. Геленджик, пер. Восточный, 42. Там смогут проголосовать жители, проживающие по улицам Дивноморской от №1 до 35, от № 2 и 28а; Октябрьской от №85 до конца, от №94 до конца; Островского от №67 до 101, от № 80 до 144а; Херсонской от №95 до конца, от №68 до конца; Луначарского №1, 1б, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6в; Витебской, Геленджикской, Грина, Кабардинской, Крамского, Левитана, Прасковеевской, по переулкам: Акварельному, Витражному, Восточному № 42; Сосновому №7, 7а, 9, 9а.

По адресу: г. Геленджик, ул. Васнецова, 10, свой голос смогут отдать жители улиц Айвазовского от №1 до №45/1, от №2 до №44; А. Блока от №25 до конца, от №34 до конца; Кончаловского от №1 до №19, четная строна – полностью; Кустодиева от №1 до №31, от №2 до №22; Озерной от №13 до конца, от №16 до конца; Приветливой от №23 до конца, от №24 до конца; Светлой от №25 до конца, от №34 до конца; Цветочной от №15 до конца, от №20 до конца; Янтарная четная сторона от №2 до №40; Васнецова, Куприна, Левицкого, Малевича, Репина, Рокотова, Рублева, Шишикина; переулков: 1-го переулка Рублева, 2-го переулка Рублева, 3-гопереулка Рублева, 1-го Сибирского переулка, 2-го Сибирского переулка, Весеннего, Военного, Летнего, Связистов – полностью.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик