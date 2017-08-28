Глава города потребовал от ресурсоснабжающих предприятий стопроцентного исполнения обязательств по восстановлению нарушенного благоустройства

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60% асфальтобетонного покрытия после аварийно-восстановительных работ, выполненного силами АО «АТЭК», требует переделки. Об этом главе города Игорю Дяченко доложил начальник управления контроля городского хозяйства Роберт Гиваргизов.

По его информации внутренняя служба Автономной теплоэнергетической компании, отвечающая за восстановление нарушенного благоустройства, не может выполнять данную функцию по причине её некомпетентности.

Игорь Дяченко потребовал от директора Новороссийского филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» Александра Сборщика качественного исполнения обязательств по восстановлению благоустройства.

«Если не можете справиться хозяйственным способом, заключайте договора с подрядчиками, теми, кто умеет профессионально укладывать асфальтобетонное покрытие. Горожане не должны испытывать неудобств из-за вашей некомпетентности», - заявил глава муниципалитета.

Нарекания получило и МУП «Водоканал города Новороссийска». Это предприятие с начала года произвело наибольшее число разрытий для выполнения аварийных работ. Восстановление участков покрытия произведено на 659 объектах, невыполненными остаются 85, управление контроля городского хозяйства (УКГХ) выдало предписания на повторное проведение работ на 15 объектах.

Всего за 7 месяцев 2017 года количество аварийных разрытий ресурсоснабжающими организациями увеличилось на 199 и составило 918. Из них восстановлены 89%. От этого результата 30% переделывались повторно ввиду разрушения асфальта или просадки дорожного покрытия. В частности, со второго раза прошли приёмку объекты на улицах Сн. Рубахо, Сипягина, Суворовской, 35, пересечении Шевченко и Исаева, Анапское шоссе, 29, Куникова, 50 и в парке Фрунзе.

Глава города Игорь Дяченко поручил УКГХ тщательно проводить технический надзор и приёмку работ по устранению последствий разрытий.

Также в целях недопущения фактов механических повреждений кабельных линий при производстве земляных работ специалистам по техническому надзору предписано находиться на месте работ, осуществлять контроль глубины залегания и укладки опознавательных обозначений. Управлениям имущественных и земельных отношений, архитектуры и градостроительства запрещено предоставлять в собственность земельные участки, по которым проходят инженерные сети, без обозначения обременения в праве пользования.

Источник: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийска