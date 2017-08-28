Ростовской области на ликвидацию последствий пожара выделили 79,125 млн рублей

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Правительству Ростовской области выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в размере 79,125 млн рублей. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.

Подписанным распоряжением Правительству Ростовской области в оперативном порядке выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в размере 79,125 млн рублей.