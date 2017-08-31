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В Новороссийске по инициативе прокуратуры изменили правила землепользования и застройки

По инициативе Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры внесены изменения в решение городской Думы муниципального образования г. Новороссийск об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа. 

Природоохранной прокуратурой в ходе проверки нормативных правовых актов, издаваемых органами местного самоуправления, установлено, что отдельные положения Правил землепользования и застройки городского округа муниципального образования г. Новороссийск не соответствуют требованиям федерального законодательства.

Так, вопреки положениям Градостроительного, Водного кодексов Российской Федерации указанные Правила не относили к территориям общего пользования береговые полосы водных объектов, а также содержали не полный перечень видов хозяйственной деятельности, осуществление которой запрещено в границах водоохранных зон.

По данному факту природоохранным прокурором принесен протест на противоречащий закону правовой акт, который по результатам его рассмотрения признан обоснованным, в правовой акт внесены соответствующие изменения.

Работа в данном направлении продолжается.

Источник: Прокуратура Краснодарского края

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Категория: Новости / Официальные новости

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