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Владимир Синяговский поздравил учеников и родителей с началом учебного года!

Уважаемые педагоги и родители!

Дорогие школьники, учащиеся и студенты города-героя Новороссийска!

Примите сердечные поздравления с днём знаний и самые добрые пожелания в связи с началом нового учебного года!

Особенно волнующим этот день будет для юных Новороссийцев, перед которыми двери в страну знаний откроется впервые. Пусть для них он станет началом новой интересной жизни, подарит знакомства с мудрыми наставниками и верными друзьями. Для старшеклассников - этот учебный год будет решающим в выборе профессии. Желаю и успехов во владение знаниями и верных планов по выбору жизненного пути. Студентам, уже выбравшим сферу профессиональной деятельности, желаю стать не только высококлассными специалистами, но и выработать активную гражданскую позицию, осознать ответственность не только за свою судьбу, но и за будущее нашего родного края и всей России.

Выражаю искреннюю благодарность всем работникам образования за кропотливый повседневный труд, профессионализм и преданность выбранному делу.

Желаю всем успешного учебного года, упорства в приобретении знаний, радости творчества и всего самого доброго! Мира и Добра!

 


С уважением,

Депутат

Государственной Думы ФС РФ Владимир Синяговский

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Категория: Новости / Официальные новости

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