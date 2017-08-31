Вениамин Кондратьев освободил от занимаемой должности руководителя департамента информатизации и связи края

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Распоряжение о прекращении полномочий Игорем Скобелевым в связи с утратой доверия подписано губернатором.

Как следует из документа, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и на основании доклада о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в отношении Игоря Скобелева, проведенной управлением контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Краснодарского края, в связи с неприятием гражданским служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, Игорь Скобелев освобожден от замещаемой должности руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края и уволен с государственной службы в связи с утратой доверия.

Игорь Скобелев являлся руководителем краевого департамента информатизации и связи с июля 2016 года.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края