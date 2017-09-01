Игорь Дяченко поздравил ТЭЛ с 25-летним юбилеем

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Сегодня глава города пришёл в Новороссийский технико-экономический лицей, чтобы поздравить педагогов, родителей и учащихся не только с Днём знаний, но и юбилеем учреждения.

В Новороссийске сегодня за парты сядут 33 400 учеников, это на 1 300 ребят больше, чем в прошлом году, из них 3 829 - первоклассники.

Город-герой второй год подряд признан лучшим городским округом в Краснодарском крае по подготовке к новому учебному году, за это и поблагодарил Игорь Дяченко всех, кто помогал в этом вопросе.

Также глава Новороссийска отметил, что в прошедшем году 100 баллов на едином государственном экзамене получили 14 учащихся города, 149 выпускников окончили школу с золотыми медалями.

- Надеемся, что новый учебный год будет ещё более результативным, - отметил И. Дяченко. - Преумножайте славу Новороссийска своими успехами на школьных олимпиадах, спортивных соревнованиях и в творческих конкурсах.

Источник: Пресс-служба администарции МО Новороссийск