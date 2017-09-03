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В Новороссийске военнослужащие черноморского флота ознакомились с новеллами избирательного законодательства

В Доме офицеров флота города Новороссийск состоялась встреча председателя территориальной избирательной комиссии Пригородная г. Новороссийска Евгения Азизова с командирами воинских частей черноморского флота.

Во встрече принимали участие заместитель командира Новороссийской военно-морской базы полковник Сергей Юрьевич Аксарин и офицеры воинских частей черноморского флота базирующихся на территории муниципального образования города Новороссийск.

До сведения присутствующих доведена информация о новеллах избирательного законодательства. Председатель избиркома рассказал о зарегистрированных партиях и кандидатах, которые принимают участие в выборах Законодательного Собрания краснодарского края шестого созыва. Состоялось детальное изучение порядка включения избирателей в список избирателей по месту нахождения. Военнослужащим, которые в день голосования будут нести службу вне города, разъяснены   возможности нового порядка голосования по месту нахождения.  

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Категория: Новости / Официальные новости

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