Около двух тысяч полицейских ежедневно обеспечивают правопорядок на Кубани

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Ежедневно около двух тысяч сотрудников полиции задействованы в обеспечении безопасности жителей края. Особое внимание полицейскими уделяется обеспечению правопорядка в общественных местах и на объектах массового пребывания людей, в том числе в рамках подготовки к массовым мероприятиям.

В преддверии Дня знаний полицейские проводят проверки безопасности учебных заведений Кубани. Особое внимание правоохранители уделили инженерно-технической оснащенности образовательных заведений.

Сотрудниками Госавтоинспекции проведена проверка соответствия обустройства пешеходных переходов вблизи учебных заведений, а также проверены автобусы, предназначенные для перевозки детей, и квалификации водителей.

Полицейскими подразделений по делам несовершеннолетних проводятся профилактические мероприятия с педагогами и родителями учеников с целью исключения фактов нахождения несовершеннолетних в вечернее и ночное время без сопровождения уполномоченных на то лиц.

Сотрудниками полиции уже проведена соответствующая работа с более чем двумя тысячами родителей, состоящих на профилактическом учете, с которыми проживают свыше 2,5 тысяч детей школьного возраста на предмет их готовности к началу учебного года.

С целью недопущения различного рода правонарушений за сутки до начала мероприятий образовательные учреждения будут обследованы кинологами со служебными собаками и специалистами-взрывотехниками, после чего взяты под охрану.

Личный состав органов внутренних дел края переведен на усиленный вариант несения службы. Увеличилось количество следственно-оперативных групп и групп немедленного реагирования. К образовательным учреждениям приближены маршруты патрулирования нарядов полиции, задействованных в системе единой дислокации.

На территории Краснодарского края расположено 2793 образовательных учреждения. По предварительным данным в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний примут участие более одного миллиона человек.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю