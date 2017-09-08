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"Силой не вернуть": Украина признала, что "отбить" у России Крым невозможно

Петр Порошенко, президент Украины признал, что Киев не сможет забрать полуостров Крым силой. По его словам, для того чтобы заставить Крым вернуться в состав Украины необходимо создать такие условия, когда он станет для Москвы "непосильной ношей".

"Можно ли планировать отбить Крым у России силой? Реально — нет. И сам, к сожалению, он оттуда не уйдет. Но создать условия мы с вами можем, условия, когда он для России станет непосильной ношей. <…> Мы с вами должны создать такую ситуацию, чтоб ей запекло", — озвучил Порошенко.

 

По словам украинского лидера, Киев задействует все доступные способы международного права для решения этой задачи — арбитражи, санкции, мониторинговые механизмы, международные платформы.

Ранее Порошенко поручил внести в конституцию страны поправки. Главные изменения должны затронуть десятый раздел, где описан статус "Автономной Республики Крым". Юрий Чижмарь, депутат Верховной рады пояснил, что, возможно, речь идет о придании полуострову Крым статуса автономии.

Источник: http://eer.ru/a/article/u131086/2017/09/08/62650

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Категория: Новости / Официальные новости

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