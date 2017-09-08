В ближайшее время жители Таманского полуострова получат квитанции на оплату водоснабжения

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Начиная с 8 сентября, жители 28-ми населенных пунктов Таманского полуострова впервые получат от ГУП КК «Кубаньводкомплекс» отдельные квитанции на оплату холодной воды. Изменения в платежных документах вызваны передачей коммунальных сетей новой ресурсоснабжающей организации. Напомним, 30 июня 2017 года ООО «Югводоканал» прекратил свою деятельность по предоставлению услуг водоснабжения.

Приказом Региональной энергетической комиссии – Департамента цен и тарифов Краснодарского края №29/2017-ВК от 16.08.2017г., который вступил в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования, для потребителей ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» установлен тариф на питьевую воду 48,68 рублей за кубический метр без НДС и соответственно 57,44 рубля за кубический метр с учетом НДС сроком до 31.12.2017г..

В настоящее время идет перерасчет и подготовка новых квитанций. ГУП КК «Кубаньводкомплекс» заключило договор с Почтой России по доставке квитанций абонентам. Первые квитанции на оплату холодной воды жители получат до конца этой недели. Абонентам следует произвести оплату за потребленный ресурс согласно текущих показаний приборов учета воды. Оплатить квитанции можно будет в любом почтовом отделении, в отделении банка, с помощью банкомата или терминала самообслуживания, по средствам онлайн-оплаты. По всем вопросам жители могут обращаться на «горячую линию» службы сбыта по телефону 8(86148) 91-473.