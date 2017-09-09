В Клястицах назначено поставить памятник

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В начале сентября 2017 года в Клястицы ( Республика Беларусь) приехал председатель Россонского районного исполнительного комитета Быков Владимир Владимирович, вместе с начальником отдела спорта и туризма Викторам Викторовичам Мельниковам.

Директор Клястицкой школы Татьяна Викторовна Мельман встретила дорогих гостей пригласила в Клястицкий школьный музей Народной славы, посвящённый зал Великой отечественной войны 1941-1945 годам и в зал Отечественной войны 1812 года. Все вместе посмотрели уникальные исторические артефакты Клястицкой земли. Дальше подошли к знаменитому фундаменту Клястицкого монумента там встретились сполоцкими краеведами Андреем и Алексеем Буховецкими они рассказали председателю Владимиру Владимировичу о найденной фундамент памятника в 2015 года , а также как нашли закладную пластину памятника. Дальше братья сказали, что было написано офицыальное письмо в адрес председателя Государственной Думы России С.Е. Нарышкина, обратились председатель комитета Н.М. Хоменок, и краеведы Андрей и Алексей Буховецкие с просьбой о выделении средств из бюджета Союзного государства на восстановление памятника героям Отечественной войны 1812 года д. Клястицы. В 2016 году особое внимание приоритетным направлениям Союзного государства на среднесрочную перспективу определили важные вопросы, по восстановлению памятника героям Отечественной войны 1812 года.Потом братья Буховецкие рассказали, что было обращение жителей деревни Клястицы вместе с краеведами в Министерство культуры республики Беларусь с просьбой восстановить памятник героям Отечественной войны в Клястицах. Обращение рассмотрели и ответили:

Министерство культуры поддерживает предложение о восстановлении памятника героям Отечественной войны 1812 года в д. Клястицы Россонского района Витебской области за счет средств бюджета Союзного государства. Министерства культуры направлено соответствующие письмо в адрес Парламентского Собрание Союза Беларуси и России»

Владимир Владимирович поддержал идею восстановления исторического наследия Клястиц и сказал, что надо помнить не только историю Великой Отечественной войны но не забывать подвиг народа в войне 1812 г на клястицкой земле, дальше председателю показали гранитную плиту где когда то стоял храм святых апостолов Петра и Павла. Плита служила ступенькой в бывшем хозяйственном магазине гранитная надгробная плита, эта уже памятник нашей истории. Председатель Клястиц Николай Хоменок сказал , что братья Буховецкие нашли эту плиту, и восстоновили текст на гранитной плите «Здесь покоится прах Германа Васильевича Корбута, родился 3 Сентября 1762 года, умер 26 Августа 1826 года». В истории Герман Васильевич Корбут имел большой дом в местечке Клястицы, а также владел внушительными участками земли в деревне Ковали. Известно, что Герман Корбут имел отношение к Отечественной войне 1812 года. Местный меценат был погребён в ограде церкви села Клястицы Дриссенского уезда Витебской губернии. Начальник отдела образования Виктор Викторович Мельников подчеркнул, что в Клястицах можно проводить хорошую экскурсию по истории Клястицкой земли.

В Клястицах назначено поставить памятник

Старший землемер сообщил губернатору, что в Клястицах поставим монумент, в этих местах в 1812 годунеприятель зажег мост по которому батальон Павлоградского гренадерского полка переходил на другую сторону реки Нищи. Там же стоит храм святых апостолов Петра и Павла, недалеко от памятника поставим дом для смотрителя монумента. Земельный участок (0,5 дес.) был отведен безвозмездно дворянином главноуправляющим имениям Сергеем Павловичем Убри. Он же согласился «из усердия» предоставить необходимые материалы и рабочих для строительства сторожевого домика. Это место было выгодно для установки монумента так как на высоком берегу, возле главной дороги, на полях и берегах реки Нища в большом количестве находился природный валун для фундамента.

В 1835 г. император Николай I распорядился установить 16 типовых чугунных монументов в местах важнейших сражений Отечественной войны 1812 г. Памятники были разбиты на три класса: памятник первого класса должен был быть установлен на Бородинском поле, памятники второго класса - в Тарутине, Малоярославце, Красном, Студенке, Клястицах, Смоленске, Полоцке, Чашниках, Кулаково и Ковно, памятники третьего класса – в Салтыковке, Витебске, Кобрине, Городечне и Вязьме. Первыми были установлены памятники на Бородинском поле, в Смоленске и Ковно, затем появились памятники в Малоярославце и Красном. Но в начале 1848 г. выяснилось, что на остальные памятники не хватает средств, и программу установки памятников пришлось свернуть. Были установлены только еще два памятника второго класса, уже отливавшиеся к тому времени, - в Полоцке и Клястицах.

Памятник в местечке Клястицы Россонского района Витебской области – один из памятников, возведенных в честь Отечественной вой­ны 1812 года архитекто¬ром из Санкт-Петербурга Антонио Адамини. Памятники – часовни, органично сочетавшие в себе силуэты православного храма и обелиска, Стороительство памятника в Клястицах велось председателем Витебской казенной палаты. Передан Александровскому Коми¬тету. В связи с отдаленностью от губернского центра. Министер¬ство финансов России настояло, чтобы при памятнике постоянно находилось два сторожа. Оба - рядовой Иванов и канонир Марты¬нов прибыли к месту несения службы в феврале 1858 г. Согласно приказанию командира Отдельного корпуса Внутренней стражи, дважды в год их должен посещать и проверять порядок несения.

службы, начальник полоцкой инвалидной команды. Несомнен¬но, большое расстояние от уездного, а тем более, губернского цен¬тра, играли отрицательную роль в содержании памятника, его ре¬монте и охране. Так, например, в марте 1863 г. начальник Витебс¬кой губернской строительной и дорожной Комиссии сообщал в Александровский Комитет о необходимости ремонта, как самого памятника, так и караульного домика. Но даже в конце 1865 г. ре-монтные работы не были завершены, от тяжести памятника фундамент дал осадку так как вокруг памятника некоторые чугунные столбики были поваляны почти вся краска на памятнике осыпалась и все бронзовые детали памятника сильно потемнели ибо, как извещал архитектор Покровский, цены в глубинке на материалы необычайно выросли, а ремонт требуется капитальный. В 1870 г. на торги по ремонту памятника даже никто из купцов не явился: настолько было не вы¬годно браться за предлагаемый подряд. В такой ситуации, Витебс¬кий гражданский губернатор вынужден был строительные ра¬боты возложить на полоцкого уездного исправника, который израс¬ходовал 229 р. 74 к из местных средств. Лишь к столетнему юби¬лею памятник был приведен в порядок. 8 декабря 1910 г. пристав I стана Дриссенского уезда сообщал, что памятник около храма апостолов Петра и Павла «находится в хо¬рошем состоянии», и в подтверждение своих слов приложил к ра¬порту серию фотографий монумента.

Устройство фундамента памятника

Нам удалось изучить найденный фундамент памятника. Закладка фундамента осуществлялась необычайно тщательно, с соблюдением необходимых правил. Сначала копали глубокий котлован, глубиной четыре метра, на дно котлована в землю вбивали крепкие деревянные сваи, сверху свай заливали известковым раствором, потом весь котлован обкладывали природными большими валунами и каждый слой валунов заливался известковым раствором . Изучения фундамента памятника мы продолжили, и в конце 2015 гтогда Андрей и Алексей Буховецкие нашли квадратную нишу, посреди фундамента почти на самом дне котлована была заложена гранитная капсула и сверху обложена в 44 ряда красного кирпича. При строительстве фундамента памятника заложили два ядра, ниже шестиконечный крест и только последним, третьим, закладным предметом послужила медная пластина, с текстом, которая позволила установить точную дату закладки монумента – 21 мая 1854 г. В диаметре фундамент памятника оказался 12 квадратных метров в окружности фундамента 34 метра 16 см, высота фундамента от деревянных свай 3 метра возле края фундамента со стороны берега была заложена стена из природных больших валунов без известкового раствора глубиной 2 метра 30 см, этими камнями укрепили берег, тем самым валун служил как дренаж для отвода грунтовых вод .

В наше время краеведы, придают большое значение, битве 1812 года под Клястицами.

Источник: Краевед Андрей Буховецкий