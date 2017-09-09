5 жителей Сочи привлечены к ответственности за непринятие мер борьбы с американской белой бабочкой

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В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления в адрес Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея поступила информация о пяти недобросовестных землепользователях, которые не проводят мероприятия по борьбе с карантинным вредителем - американской белой бабочкой.

В ходе проведения инспекторами Сочинского межрайонного отдела проверок факты нарушения подтвердились, установлено наличие американской белой бабочки на земельных участках, находящихся в пользовании у граждан, указанных в обращении. Таким образом, жители г. Сочи своим бездействием допустили нарушение правил борьбы с карантинным вредителем.

По результатам проверок 5 нерадивых землепользователей привлечены к административной ответственности по 10.1 КоАП РФ с наложением штрафов. С целью ликвидации опасного карантинного объекта нарушителям выданы предписания об устранении допущенных нарушений.Сообщает Россельхознадзор Краснодарского края.

Стоит напомнить, что в Новороссийске американская белая бабочка захватила площадь Героев неспешно поедая парк.