В Краснодарском крае голосование идет в штатном режиме

/Официальные новости/

Напомним, на Кубани открылось 2779 избирательных участков, всего проходит 110 избирательных кампаний.

Самая масштабная – выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва.

Также в регионе проходят выборы глав 69 поселений, депутатов 4 Советов городских поселений, 36 муниципальных кампаний по дополнительным выборам депутатов представительных органов.

Эксперты отмечают, что предвыборная кампания была очень спокойная, что говорит о компетентности кандидатов.

По мнению политолога Александра Топалова, в этом году предвыборная кампания шла достаточно конкурентно, тем не менее, обошлось без серьезных инцидентов.

–По Краснодарскому краю ни одной общественной организацией не зафиксировано серьезных жалоб или нарушений. Это свидетельствует о том, что все участники политического процесса, наконец, научились играть по новым правилам честной игры. Участки в крае открылись, голосование идет в штатном режиме, – подчеркнул Александр Топалов.

По прогнозам специалистов, наибольший уровень активности избирателей придется на обеденное и послеобеденное время.

Как отметил, в свою очередь, социолог Антон Хлыбов, явка в сельской местности будет традиционно выше. Кроме того, по прогнозам, активность проявят такие крупные города, как Краснодар, Сочи, Новороссийск.

В единый день голосования работает телефон «горячей линии» по номеру (861) 262 – 96 – 95. На вопросы избирателей отвечают члены избирательной комиссии Краснодарского края и сотрудники аппарата. У всех избирателей есть возможность по телефону оставить обращение или запрос о предоставлении информации, например, о местах нахождения избирательных участков.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края