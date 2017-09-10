Новороссийск делает свой выбор

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135 участков для голосования открылись сегодня в 8 утра в муниципальном образовании г. Новороссийск. Из них 129 – основных, 4 – временных и 2 участка на судах заграничного плавания.

На выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края VI созыва Новороссийск поделён на три одномандатных округа:

- Южный одномандатный округ № 27, в него входят сёла Борисовка и Кирилловка Приморского района, все сельские округа Новороссийского района, кроме с. Мысхако, и г. Анапа;

- Новороссийский одномандатный округ № 28 включает в себя Центральный и Южный районы муниципалитета, 13 участков Приморского района и с. Мысхако;

- Черноморский одномандатный округ №29 объединяет территории г. Геленджика, Восточный район МО г. Новороссийск и часть Приморского района (15 участков).

Ко всем участкам обеспечены подъездные пути, предусмотрены условия доступности для маломобильных граждан, организован выезд участковых комиссий для голосования на дом по заявлениям граждан.

Одним из первых в Новороссийске проголосовал глава города Игорь Дяченко. Он пришёл на избирательный участок, расположенный в средней образовательной школе №21. После того, как бюллетень в урну для голосования был опущен, глава муниципалитета призвал всех горожан выполнить свой гражданский долг и прийти на избирательные участки. «Сегодня мы делаем важный выбор, определяем тех, от кого будет зависеть политика, проводимая во всех сферах жизни в Краснодарском крае. Поэтому сегодня важно мнение каждого, в стороне никто не должен остаться», - заявил Игорь Дяченко.

Кроме того, он напомнил, что Новороссийск находится в преддверии Дня города. Сегодня по этому случаю на площади им. А.С. Пушкина и Форумной площади с 10 часов утра начнутся народные гуляния, в 17.00 в небо взлетят воздушные змеи в рамках фестиваля «Летящая мечта», в 18.00 у Морского вокзала зрители смогут увидеть показательные выступления Воздушно-десантных войск, а в 20.00 состоится концертно-театрализованная программа «Самый лучший город на земле» с участием звёзд российской эстрады – Полины Гагариной и Алексея Хворостяна. Праздничный концерт завершится в 22.00 фейерверком.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск