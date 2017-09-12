Дорогие Новороссийцы, жители и гости города!

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От всей души поздравляю вас с Днем города-героя Новороссийска!

День города традиционно является одним из самых любимых праздников Новороссийцев! Его ждут, к нему готовятся.

Это праздник ветеранов, людей, чьим трудом преображался наш замечательный город. Праздник тех, кто сегодня преумножает славу Новороссийской земли. И, конечно, праздник молодого поколения, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины.

Сегодня город стремительно растет и динамично развивается. А все потому, что в нем живут неравнодушные люди. Которые не только работают во благо процветания родного города, но и отдают ему частичку своего сердца, тепло своей души.

Благодаря совместным усилиям, сегодня Новороссийск преображается и не уступает лучшим Европейским городам.

Отрадно, что, имея за плечами славное историческое прошлое и сложившиеся традиции гостеприимства, щедрости и радушия, город не останавливается на достигнутом. Он всегда красив, современен и привлекателен.

Желаю городу-герою дальнейшего развития и процветания, появления интересных инвестиционных предложений, создания дополнительных рабочих мест и роста благосостояния.

Жителям – крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, а еще – славных дел и новых трудовых свершений.

А молодому поколению - чтить традиции и хранить память о героическом прошлом своей малой Родины.

Мира и добра Вам и Вашему дому!

Источник: В.И. СИНЯГОВСКИЙ