Владимир Путин поздравил кубанцев с 80-летием со дня образования Краснодарского края

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Глава государства направил поздравительную телеграмму в адрес руководства региона.

Президент подчеркнул, что кубанцы по праву могут гордиться историей родного края, ратными победами и трудовыми свершениями многих поколений своих земляков.

– Сегодня Кубань уверенно развивается: здесь создается благоприятный инвестиционный климат, воплощаются в жизнь масштабные, отвечающие запросам времени проекты, содействующие укреплению агропромышленного потенциала региона, совершенствованию его социальной сферы, транспортной инфраструктуры, туристической отрасли, – отмечается в документе.

Также, Владимир Путин акцентировал внимание, что необходимо в полной мере использовать богатейшее наследие зимних Олимпийских игр, состоявшихся в Сочи в 2014 году, на благо Краснодарского края и всей России.

Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко также поздравила кубанцев с юбилейной датой.

– Краснодарский край всегда был и остается одним из надежных оплотов Российского государства на южных рубежах. И в мирные дни, и в годы суровых испытаний жители края не раз демонстрировали примеры бескорыстной самоотдачи, мужества, стойкости, отстаивая интересы, честь, свободу и независимость нашей Родины. Здесь бережно хранят культурные ценности и традиции предков, труд и талант которых способствовали процветанию отечественной культуры, науки и образования, – говорится в телеграмме.

Поздравительные телеграммы прислали видные государственные деятели, руководители регионов, представители общественных объединений.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края