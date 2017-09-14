Президент рассказал, как правильно читается слово «saebiz»

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Выступая на пресс-конференции с казахстанскими и иностранными журналистами президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в очередной раз прокомментировал переход казахского языка на латинскую графику, обратив внимание на некоторые нюансы этого процесса, передает NUR.KZ.

Отметив, что переход с кириллицы на латиницу всех беспокоит, президент подчеркнул, что ученые очень долго работали над этим, изучали историю.

«Я говорил, чтобы не было крючков, чтобы можно было печатать сразу. Есть восемь букв - чисто казахские звуки. Вот их нужно изобразить, вот в этом вопрос», - отметил глава государства.

«Мне вчера говорили, что в Интернете обсуждают, как читать слово «c?біз» на латинице - saebiz. Тогда вспомним, как читать слово boeing на английском? А как пишут слово "школа" на немецком - Schule. (...) Во французском языке, к примеру, необходимо 10 букв, чтобы произнести один звук. (…)

В казахском языке нет букв ю, я, ь. Японию казахи называют Жапония. Буквы Ч, мягкого знака нет, твердого знака тоже нет. Используя эти буквы, мы искажаем казахский язык. То есть сейчас мы приходим в основу.

Это важнейшее мероприятие для всего государства. Но здесь наскоком нельзя, будем постепенно и вдумчиво подходить", - подчеркнул Назарбаев.

Источник: https://www.nur.kz/1617823-prezident-rasskazal-kak-pravilno-chi.html?utm_source=mailfire&utm_medium=email&utm_campaign=direct