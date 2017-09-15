Главы Туапсинского и Динского районов досрочно сложили свои полномочия

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Руководители этих муниципалитетов избраны депутатами ЗСК края шестого созыва.

Владимир Лыбанев, возглавлявший Туапсинский район, избран депутатом краевого парламента по Кошевому одномандатному округу № 19.

Сергей Жиленко, руководивший Динским районом, одержал победу в Атаманском одномандатном округе № 20.

В ближайшее время в этих районах состоятся конкурсы на должность глав муниципальных образований.

В Динском районе прием документов проходил с 1 по 31 августа, а сам конкурс состоится 20 сентября 2017 года.

В Туапсинском районе депутаты только сегодня приняли решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы района. Согласно решению райсовета документы начнут принимать с 26 сентября по 27 октября. Конкурс пройдет 14 ноября 2017 года.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края