Борис Титов о криптовалюте...

/Официальные новости/

Лидер партии Роста Борис Титов в фейсбуке разместил свое суждение о новых видах валюты:

"Сегодня идет какой-то всеобщий обман. Обсуждая биткоины, эфиры, мы активно используем термин «криптовалюта», что не совсем верно. Это не просто валюта, а значительно больше – это ТОКЕНЫ.

Их возможности намного шире и не ограничиваются лишь функцией обмена. Это и прототип акций, потому что они выпускаются при ICO, это и обязательства совершить какие-то действия, потому что в них может быть заложена такая информация, это и права владения, потому что туда могут быть занесены данные о вашей собственности. То есть, отдав такой токен, вы можете, например, продать свой дом, причем без всякой волокиты – не тратя свое время и нервы на переоформление документов. Это абсолютно другой огромный мир, совершенно новые возможности, поэтому не нужно называть их «валютой». Мы предлагаем вводить термин, который наиболее точно отражает возможности нового инструмента – «КриптоТОКЕНЫ»."