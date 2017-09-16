Аркадий Дворкович принял участие в Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге

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Заместитель Председателя Правительства Аркадий Дворкович принял участие в Международном рыбопромышленном форуме, который проходит 14–16 сентября в Санкт-Петербурге, а также ознакомился с выставкой рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

Выступая на конференции форума «Новая стратегия развития рыбной индустрии», вице-премьер отметил, что форум – это площадка и для демонстрации успехов, которых удалось достичь отрасли, и для диалогов о том, какие решения необходимо принять для её дальнейшего успешного развития.

Он напомнил, что за последний год были приняты решения, направленные на развитие отрасли, указав, в частности, на инвестиционные квоты. При этом Аркадий Дворкович предложил через год проанализировать, как работает система, и, если будет необходимость, обсудить корректировки.

Вице-премьер заявил, что Правительство будет расширять поддержку экспорта рыбной продукции российских производителей, а также сохранит существующую бюджетную поддержку отрасли. «Экспорт продукции отрасли – это важнейшая составляющая всего этого сектора», подчеркнул Аркадий Дворкович.

В рамках форума Заместитель Председателя Правительства провёл встречи с Министром сельского хозяйства и рыболовства Королевства Марокко Азизом Аханнушем и Министром рыболовства и сельского хозяйства Республики Исландия Катрин Торгедур Гуннарсдотир.

Вице-премьер, заместитель Министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору осмотрели выставку рыбной индустрии, где ознакомились с продукцией российских и иностранных компаний, оборудованием и техникой, необходимыми для рыболовства.

Аркадий Дворкович также принял участие в торжественной церемонии на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» закладки киля двух рыбопромысловых траулеров, предназначенных для ловли донных пород рыб и обработки улова на борту судна. Заказчиком судов является мурманская компания «Мурмансельдь-2». Вице-премьер отметил, что задача стимулирования строительства рыбопромысловых судов решалась последовательно и сейчас уже сложилась такая ситуация, когда закладывать суда стало не только обязательно, но и выгодно.

Источник: http://government.ru/news/29290/