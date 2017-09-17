В ходе учений «Запад-2017» десантники применят новейшие БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка»

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Для выполнения учебно-боевых задач в рамках совместного российско-белорусского стратегического учения «Запад-2017» подразделения Воздушно-десантных войск применят новейшие боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка».

В ходе розыгрышей практических действий на незнакомых полигонах десантниками впервые максимально будут использованы огневые и технические преимущества новой техники на пересеченной местности в сложных погодных условиях.

Для подразделений Тульского соединения ВДВ это будет первый практический опыт применения батальонного комплекта новейшей боевой техники БМД-4М, обладающей повышенной огневой мощью.

После прибытия в заданный район подразделения десантников выполнят рейдовые действия с отработкой задач по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований и групп условных террористов.

Справочно:

14 сентября стартовало совместное российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2017» (ССУ «Запад-2017») вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии.

Основными целями учения являются совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

В учении принимают участие до 12,7 тысяч военнослужащих (от Вооруженных сил Республики Беларусь – около 7,2 тыс. чел., от Вооруженных Сил Российской Федерации – около 5,5 тыс. чел., из них на территории Республики Беларусь – до 3 тыс. чел.), до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации