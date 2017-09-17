/Официальные новости/

Объявлены тридцать финалистов Всероссийского конкурса «Директор школы» - 2017

15 сентября завершился 1-й (заочный) тур Всероссийского конкурса «Директор школы» - 2017. Стали известны имена руководителей образовательных организаций, которые продолжат борьбу за звание лучшего директора школы в финале конкурса.

Завершающие конкурсные мероприятия - очный тур и финал - пройдут с 31 октября по 3 ноября в Москве при участии экспертов в сфере образования, а также конкурсантов прошлых лет.

Кроме конкурсных испытаний, в дни очного тура состоятся мастер-классы и другие мероприятия. Призеры и победители получат  ценные  подарки от оргкомитета  и партнеров конкурса.

Источник: Минобр РФ

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Николай Лукашенко с одноклассниками отвез в дом престарелых 6 тонн арбузов

Министр культуры Российской Федерации поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Владимира Меньшова

В Новороссийске открыли памятный знака тральщику «Груз»

В Московском дворце молодежи состоится премьера мюзикла «Привидение»

Кубок Кремля по бильярду пройдет в «Олимпийском» с 18 по 23 сентября

Хостел Новороссийск