Объявлены тридцать финалистов Всероссийского конкурса «Директор школы» - 2017

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15 сентября завершился 1-й (заочный) тур Всероссийского конкурса «Директор школы» - 2017. Стали известны имена руководителей образовательных организаций, которые продолжат борьбу за звание лучшего директора школы в финале конкурса.

Завершающие конкурсные мероприятия - очный тур и финал - пройдут с 31 октября по 3 ноября в Москве при участии экспертов в сфере образования, а также конкурсантов прошлых лет.

Кроме конкурсных испытаний, в дни очного тура состоятся мастер-классы и другие мероприятия. Призеры и победители получат ценные подарки от оргкомитета и партнеров конкурса.

Источник: Минобр РФ