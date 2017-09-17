Россия подала в ЮНЕСКО заявку на включение в Список всемирного наследия памятников древнего Пскова

/Официальные новости/

Россия надеется, что Псковский кремль через полтора года будет внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявил Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский в ходе рабочего визита в Париж.

«У нас плотная программа работы с ЮНЕСКО. Сегодня мы обсуждали с руководством Центра всемирного наследия новую номинацию, российскую — Псковский кремль и псковские соборы», — сказал Владимир Мединский.

По его словам, «Псков — одно из изначальных мест России и русской цивилизации».

«Надеюсь, нам удалось убедить руководство Центра всемирного наследия в том, что Псков должен быть в списке ЮНЕСКО. Надеемся, что через полтора года увидим звездочку ЮНЕСКО и рядом с городом Псковом на карте», — отметил Министр культуры Российской Федерации.

Во встрече, которая состоялась 15 сентября в Штаб-квартире ЮНЕСКО, приняли участие Губернатор Псковской области Андрей Турчак и руководитель Центра всемирного наследия и международного сотрудничества Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева Надежда Филатова.

Источник: Минкультуры РФ