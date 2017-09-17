В Новороссийске открыли памятный знака тральщику «Груз»

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Это дань памяти всем морякам – защитникам Новороссийска, которые во время Великой Отечественной войны обороняли нашу землю.

В начале войны тральщик «Груз» участвовал в защите морских коммуникаций, обороне Одессы и Севастополя.

27 февраля 1943 года он прибыл к Новороссийску из Геленджика с пятью сотнями бойцов, боеприпасами и бросил якорь в районе Мысхако.

Здесь он подвергся атаке немецкого торпедного катера и затонул.

Его фрагменты разбросаны на большой площади морского дна. Предметы с тральщика находили неоднократно.

Их можно увидеть в музее-заповеднике и на выставке под открытым небом на Малой земле.

Пушку с тральщика «Груз» пытались поднять ещё в прошлом году, но сделать это удалось только нынешним летом.

Сегодня людям, благодаря которым удалось задуманное довести до конца, вручили благодарственные письма от главы города Игоря Дяченко. Среди тех, кто подарил городу новый памятник дайверы - Андрей Белан, Юрий Логачев, Валерия Брянцева, Максим Байлюк, Юрий Фирсов, водолазы - Павел Алексейцев и Андрей Муравьев, руководство и сотрудники Судоремонтной верфи "Алексино порт Марина", «ПортГидроСтрой» и ООО «Климат», кузнецы, мастера-маляры, пескоструйщики.

Свою работу они осуществляли при техническом содействии КТК-Р и финансовой поддержки Романа Насибяна.

«На таких раритетах, как этот памятный знак, воспитывается у молодого поколения гордость и уважение к истории своей страны, - уверен глава города Игорь Дяченко, - Сегодня в Новороссийске 160 памятников военной истории. Мы ухаживаем за ними, хотим сохранить для наших детей и внуков, чтобы они никогда не стали Иванами непомнящими родства. В этом залог силы государства».

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск