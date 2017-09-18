Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной оперного певца Зураба Соткилавы

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Председатель Правительства выразил соболезнования коллегам, родным и близким народного артиста СССР, оперного певца Зураба Соткилавы в связи с его кончиной.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Мировая культура понесла огромную, невосполнимую потерю. Ушёл из жизни Зураб Лаврентьевич Соткилава – Артист с большой буквы, которого любят миллионы людей. И не только знатоки высокого оперного искусства. Соткилава – это виртуозное исполнение, редкий талант, умение передать в сложнейших оперных партиях чувства и переживания, близкие и понятные всем. Именно этим отличается российская оперная школа, и Зураб Лаврентьевич навсегда останется одним из самых ярких её представителей.

Он был человеком необыкновенного обаяния и открытого сердца. Его темперамент, особая энергетика буквально заряжали зрительный зал, а ученики учились у него не только музыке. Для них, и для всех нас, он – пример беззаветной преданности своему делу, эталон вкуса и мастерства.

Зураба Лаврентьевича нет с нами, но остались его роли, его неповторимый Голос и добрая память о нём».