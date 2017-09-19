Святейший Патриарх Кирилл посетит город-герой Новороссийск

/Официальные новости/

21 сентября 2017 г., в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Новороссийскую епархию.

В Свято-Успенском кафедральном соборе города Новороссийска (ул. Видова 26) Святейший Патриарх совершит Божественную литургию.

Начало богослужения в 10:00.

* Успенский храм г. Новороссийска был построен в 1894 году и изначально являлся кладбищенским храмом. Закрыт в 1939 году; богослужения возобновлены в 1945 году. С образованием Новороссийской епархии в 2013 году является кафедральным собором.

5 июня 2011 года, в неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил служение Божественной литургии в Успенском храме г. Новороссийска. В праздничные и воскресные богослужения собор из-за небольшой площади не имеет возможности вместить всех молящихся. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в слове после Литургии в Успенском соборе особо отметил необходимость скорейшего возведения в Новороссийске кафедрального собора и призвал руководство региона поддержать этот проект. Новый морской кафедральный собор в честь святителя и чудотворца Николая будет возведен на Малой земле. 24 октября 2014 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в присутствии всех членов Священного Синода, совершил чин освящения закладного камня в основание Морского кафедрального собора в честь святителя Николая Чудотворца в городе-герое Новороссийске. Сейчас ведется строительство нового кафедрального собора и Духовно-просветительского центра на Малой земле.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск