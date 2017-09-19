В Новороссийске встретили десантный корабль ВМС Турции "БАЙРАКТАР"

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На нём навыки практического судовождения отрабатывают курсанты Академии ВМС Турции. 200 будущих офицеров из 8 стран мира впервые посетили российский порт «Новороссийск».

«Для нас и наших курсантов честь находится в стране, которую Турция считает близким другом», - сказал во время визит к главе администрации города командир Турецкой Флотилии по подготовке и обучению капитан 1-го ранга Эрол КЮЧЮК. Он рассказал, что в походе море им благоприятствовало, было спокойным на протяжение всего пути, что редкость для Чёрного моря. Этот факт турецкие моряки восприняли, как добрый знак.

В Новороссийске они пробудут два дня, и в среду утром выдвинутся в турецкий город Самсун, а потом в Стамбул. Во время пребывания курсанты Академии ВМС Турции познакомятся с достопримечательностями нашего города-героя, проведут дружеский футбольный матч с командой Новороссийской Военно-морской базы.

Новороссийск уже на протяжении десяти лет встречает турецких соседей в рамках взаимного сотрудничества. Военные моряки России и Турции обсуждают актуальные вопросы, касающиеся обстановки в Черноморском регионе, обмениваются опытом в области защиты и охраны акваторий национальной юрисдикции, противодействия противоправной деятельности на море. За это время проводились тренировки экипажей турецких и российских кораблей по совместным действиям в различных условиях обстановки.

Глава города Игорь Дяченко подчеркнул, что народы Турции и России связывают давние добрососедские отношения. «Мы всегда рады сотрудничеству и готовы к взаимодействию со всеми дружественными государствами, - отметил И. Дяченко, - Новороссийск имеет в Турции город-побратим Самсун. Между торгово-промышленными палатами наших муниципалитетов заключено соглашение о сотрудничестве. Мы стремимся к выстраиванию взаимовыгодных связей в экономической, туристической и культурной сферах».

Глава Новороссийска обратил особое внимание на то, что у нас тоже есть курсанты морской академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, которые также изучают морские науки и ходят на учебном судне в походы. «Возможно, в будущем наше сотрудничество будет взаимовыгодным и в плане подготовки молодых специалистов, - сказал И. Дяченко, - Мы благодарим Вас за дружеский визит и надеемся, что с Вашей помощью нам удастся укрепить наши культурные и экономические связи. У обеих сторон огромный потенциал и мы намерены использовать его только в мирных целях, во благо наших стран».

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск